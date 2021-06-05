Скончался бывший хоккеист "Таллэкса". В мае ему исполнилось 59 лет

О кончине нападающего сообщил портал Eurohockey. Эту грустную новость подтвердил и тренер тартуского "Вялка" Олег Пузанов. "Валера скончался в день открытия чемпионата мира в Риге. К сожалению, время уносит игроков и тренеров "Таллэкса" - уже нет с нами Дмитрия Никитухина, Сергея Воронинского, Владимира Фомина, Олега Подузова, Александра Клиншова, Эдуарда Седашева".

Ваулин - воспитанник подмосковного хоккея, но самый длительный период хоккейной карьеры он провел в Латвии. Сначала нападающий выступал в чемпионате СССР за "Латвияс Берзс", а затем провел один полноценный сезон в рижском "Динамо".

Когда "Таллэкс" в 1986 году возглавил латвийский специалист Александр Клиншов, то он пригласил форварда в Таллинн. Ваулин был одним из трех игроков, который провел все четыре сезона существования "Таллэкса" в чемпионате СССР. 178 матчей, 75 заброшеннных шайб и 31 результативная передача - такова статистика Ваулина.

После развала "Таллэкса", Ваулин вернулся в Ригу, а затем несколько лет выступал за польские клубы. Хоккейную карьеру он завершил в Латвии.