”Мы должны всех кормить, что ли?” Путин заявил о завершении прокладки первой нити "Северного потока — 2"

Прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2", призванного связать Россию и Германию, завершена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

"Два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", — отметил он. Трубы подведены с немецкой и российской стороны, "нужно их приподнять и сварить", но "прокладка сама завершена", — заверил Путин.

По его словам, обеспечена также готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области. "Газ на "Славянскую" подан. Таким образом "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", — заявил Путин.

По словам Путина, это проект выгоден также тем, что при поставках газа не нужно будет платить за транзит. Ведущий заметил, что сеть магистральных трубопроводов «кормит целые регионы Европы», на что президент парировал: «Вы думаете, мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?» Комментируя беспокойство президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Северный поток-2» лишит Киев возможности содержать армию, Путин заявил, что проблемы с прокачкой газа через эту страну начались из-за желания Киева давить на Москву, передает РБК.

Putin: Erster Strang von Nord Stream 2 fertig verlegt https://t.co/KbbN1XF7YB pic.twitter.com/LmyhWkasjw — Hamburger Abendblatt (@abendblatt) June 4, 2021

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