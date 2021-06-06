Да, молодые женщины ищут новый сексуальный опыт. Нет, это не влияет на снижение рождаемости

Сексуальное поведение финнов является объектом исследований последние 50 лет, и хотя результаты обсуждаются постоянно, прежде никто не интерпретировал их так, как это сделали в Эстонии. Автор Postimees Мартин Эхала в статье, озаглавленной ”Демографический коллапс радикального феминизма”, приводит к общему знаменателю три разные тенденции: падение рождаемости, феминистские движения и рост сексуального интереса одних молодых женщин к другим. Автор ссылался на исследования Осмо Контулы, который сильно удивился такой интерпретации. Ведь сам он никогда не анализировал связь между рождаемостью, сексуальной ориентацией и влечением.

Более того, у падения рождаемости нет ничего общего с тягой к сексуальным приключениям. Но зато вырисовывается совсем другое обстоятельство: в Эстонии тема сексуальности по-прежнему табуирована.

В статье Postimees утверждалось, что доля лесбиянок в обществе резко увеличилась. Это так?

Я исследую и собираю данные, опираясь на пятиуровневую ”шкалу Кинси” (от полностью гетеросексуальной до полностью гомосексуальной ориентации, а бисексуальность — прямо посередине). Выросла доля тех женщин (но не мужчин), которые ставят себя на второй уровень шкалы. То есть признают, что проявляют определенный интерес к представительницам женского пола. Но при этом не считают себя би- или гомосексуалами.

Исследование FINSEX показывает, что в сексуальной жизни людей становится больше экспериментов. Однако, это не вопрос сексуальной самоидентификации или предпочтений, а, скорее, показатель тяги к приключениям в сексуальной жизни. Эта тенденция наблюдается среди молодых женщин.

И что это означает?

Эти женщины более открыты к новому сексуальному опыту. Например, они чаще ходят в секс-шоп.