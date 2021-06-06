06.06.2021, 08:10
Житель Китая попробовал пожарить мясо с помощью Lamborghini(3)
Владелец Lamborghini Aventador попытался пожарить мясо у выхлопной трубы суперкара, и для автомобиля это закончилось техническими повреждениями. По данным китайских СМИ, все произошло в городе Чанша провинции Хунань, пишет Mail.ru.
Мужчина попросил помощи у своего друга, чтобы тот сел за руль и нажал на педаль акселератора, чтобы из ”выхлопа” вырвалось пламя. А сам сел позади автомобиля, вытянув руку с палкой, на которую было нанизано мясо.
Это длилось всего несколько секунд, пока из-под капота суперкара не пошел дым. Сообщается, что из-за высокой температуры у Lamborghini лопнул расширительный бачок.
Видео появилось на YouTube. В китайских социальных сетях пользователи шутили, что это был самый дорогой шашлык в истории.