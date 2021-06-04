04.06.2021, 11:24
Российский журналист: сборка "Красной машины" привела к тому, что у нас ноль побед на чемпионатах мира за шесть лет(19)
Фото: Jari PestelacciJP/Keystone Press Agency
Российский журналист, экс-главный редактор журнала ProSport Станислав Гридасов в своем телеграм-канале поделился мнением о том, к чему привела перестройка российского хоккея, затеяная после Олимпиады в Сочи.
"Шесть лет назад в нашем хоккее случилась смена руководства, повлекшая за собой сборку этой новой красной машины. Подведем некоторые итоги. Побед на чемпионатах мира — 0, побед на молодежных чемпионатах мира — 0, побед на юниорских чемпионатах мира — 0, побед на Кубке мира — 0, побед на Олимпиадах — 1 (одна). Это одна победа, напомню, была одержана в тот год, когда за сборную Канады не могли играть даже парни из ”Аризоны” или из ”Оттавы”, то есть (примерно) те самые, что выбили сейчас сборную России в четвертьфинале ЧМ", — написал Гридасов.
3 июня в четвертьфинале чемпионата мира сборная России уступила команде Канады (1:2) и завершила выступление на турнире в Риге.
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