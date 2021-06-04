Ласнамяэ борется с парковкой на тротуарах с помощью местного художника

Дизайн цветочных ваз разработает проживающая в Ласнамяэ художница Лийзи Ансип, чьи цветочные вазы в прошлом году уже украсили мост Линдакиви и помогли избавиться от нелегальной парковки рядом с магазином Котка. В этом сезоне управа района решила расширить позитивный опыт.

”В этом году мы заказали 20 цветочных ваз, которые появятся в разных местах по всему району на пешеходных дорожках, чтобы оградить их от заезжающих на тротуар машин. Также художественно оформленные вазы помогут сделать район более привлекательным и зеленым, потому что в них будут посажены цветы”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В управе отмечают, что решение транспортных задач не всегда должно быть связано со строгой и консервативной городской мебелью. Иногда для этих целей можно использовать творчество местных жителей.

”В этом случае как раз получилось объединить искусство и коммунальные функции. Таким креативным способом мы хотим привлечь внимание жителей Ласнамяэ к проблеме парковки на тротуарах и постараться сделать так, чтобы машины не мешали передвигаться пешеходам”, — отметил Свет.

В вазы высадят полынь, ковыль или другие злаки, пеларгонию плющенистую, бессмертник или комбинацию сцеволы.