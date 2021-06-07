07.06.2021, 09:22
Девушка дня. Холли-Дейз Коффи — австралийская звезда серфинга
Холли-Дейз Коффи — австралийская серфингистка и модель, которая к тому же стала звездой Instagram благодаря своей внешности — у девушки уже миллион подписчиков.
Холли-Дейз — одна из четырех сестер Коффи, которых называют ”Кардашьян австралийского серфинга” за растущую популярность и успехи в спорте.
Однако недавно на Коффи обрушилась волна критики, потому что Холли-Дейз и ее сестра Элли-Джин создали свой сайт, где публикуют собственный контент для взрослых. Тем не менее, девушки вполне довольны своей жизнью — в одном из интервью The Sun Элли-Джин призналась, что она никогда раньше не зарабатывала такие большие суммы, а своими действиями скорее "вдохновляет других женщин быть собой".
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