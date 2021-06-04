Сборная Эстонии шокировала в Хельсинки финских болельщиков

Победный мяч на 59-й минуте забил с пенальти Рауно Саппинен. 11-метровый заработал вышедший на замену Артур Пикк.

Вторая победа в гостях

Поединок в Хельсинки проходил с небольшим территориальным преимуществом Финляндии (процент владения мячом 56-44), но извлечь пользу она не смогла. По количеству ударов в створ наши футболисты превзошли финнов (3-1).

Сборная Эстонии после 19-матчевой серии без побед выиграла в гостях второй матч подряд. 1 июня подопечные Томаса Хяберли обыграли в рамках Балтийского турнира Литву - 1:0. 10 июня наши футболисты будут принимать на "А Ле Кок Арене" Латвию, которая обыграла дома литовцев со счетом 3:1 (1:0).

Поединок на Олимпийском стадионе финской столицы сборная Эстонии провела в следующем составе: Хейн, Тенисте, Teniste (52. Пикк), Тамм,Кууск, Метс, Пури, Кяйт 90. Поом), Крейда (65. Соометс), Васильев, Саппинен (65. Аниер), Оямаа (65. Ващук).

Финские болельщики очень недовольны

Для сборной Финляндии предстоящий поединок с Эстонией был генеральной репетицией перед стартом в чемпионате Европы, который начинается 11 июня. Теперь финские болельщики задаются вопросом: если мы не можем обыграть Эстонию, которая находится во второй сотне мирового рейтинга, то что нам вообще делать на чемпионате Европы?

Соперниками финской команды в групповом турнире Евро-2020 будут Дания (12 июня), Россия (16 июня) и Бельгия (21 июня).