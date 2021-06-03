Российского политика Дмитрия Гудкова отпустили из полиции без обвинений

С Петровки политика должны были отвезти в главное следственное управление МВД по Москве, сказала журналистам его жена Валерия Гудкова. "Позвонил следователь и сказал, что Дмитрия отпустят сегодня, но с "Новослободской", там ему должны вернуть паспорт", - написала она в телеграм-канале мужа.

"Дмитрия высадили у "Макдоналдса" на Пушкинской. Он свободен", - вскоре поправилась она. Эту информацию подтвердил адвокат Гудкова Михаил Бирюков.

Вечером истекли 48 часов, за которые Гудкову должна была быть избрана мера пресечения. О том, что следователь не будет обращаться в суд за мерой пресечения и политика отпустят из изолятора на Петровке, ранее в четверг писали Интерфакс и ТАСС, ссылаясь на источники.

Гудков остался подозреваемым по уголовному делу, в то же время никаких обвинений политику не предъявили, сообщил еще один адвокат Александр Альдаев. По его данным, меры пресечения также никакой также нет, однако политика обязали явиться в следственное управление МВД "в случае необходимости".

В четверг также стало известно, что следствие решило взять у Гудкова биологические образцы. Бывший депутат Госдумы отказался их давать, и тогда у него изъяли медицинскую маску, в которой он сидел две минуты, рассказывал журналистам его адвокат Михаил Бирюков.

"Следователь приехал с постановлением о взятии буккальных образцов. То есть образцов с внутренней стороны полости рта. Для каких целей - он не объяснил. Дмитрий отказался от сдачи биологических образцов", - цитирует адвоката РИА Новости.

С маски возьмут биообразцы "на проверку причастности к преступлению" - к какому, защитнику не сказали. Бирюков предположил, что биологические образцы могли изъять для сравнения с потожировыми следами на патронах, которые нашли в квартире, принадлежащей отцу задержанного Геннадию Гудкову.

Дело у неуплате аренды

Утром во вторник у Гудкова прошли обыски, после чего бывший депутат Госдумы был задержан на 48 часов.