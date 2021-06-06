Омега-3 — ключ к здоровью и красоте? Фитнес-блогер Юлия Смоли рассказывает, как и зачем принимать эту пищевую добавку

Моя бабушка до сих пор содрогается от фразы: ещё одну ложечку рыбьего жира.

В советское время каждый ребёнок получал эту субстанцию для здоровья на постоянной основе. Все и сейчас знают, что омега-3 — это необходимая добавка в нашем питании. Разберёмся что это и для чего?

Омега-3 — комплекс трёх полиненасыщенных жирных кислот: ДГК, АЛК, ЭПК

Омега-3 важнейший строительный материал для каждой клетки в нашем организме.

Помогает нашей сердечно-сосудистой системе. Нормализует уровень холестерина, Снижает давление, оздоравливает сосуды.

Восстанавливает клетки головного мозга, Участвует в передачи нервных импульсов. Недостаток омега-3 может проявляться в заторможенности и снижении интеллектуальных способностей

Улучшает выработку серотонина — гармона счастья. А вот его недостаток приносит в развитии бессонницы и депрессии.

Омега-3 снижает воспаление в организме, И что не мало важно нам — предотвращает отложения жира. Достаточное количество омега 3 в рационе способствует ускорению обмена веществ, жиросжиганию и набору мышечной массы.

Наш организм сам не синтезируют это вещество, поэтому мы можем получать его из продуктов питания или БАДов.

Источники омега-3:

Жирная морская рыба

Креветки

Семена чиа

Семена льна

Грецкие орехи

На что обратить внимание при выборе БАДа?

Рыбное сырье бывает двух типов: из спины (тушки) рыбы (fish body oil) или из рыбьей печени (fish liver oil). Лучше выбирать full body oil, так как в печени могут скапливаться токсичные вещества.

Состав:

Процентное соотношение EPA/DHA должно быть не менее 60%.

Количественное соотношение кислот EPA/DHA, наиболее эффективным считается 2:1.

Сколько принимать? Средняя норма для здорового человека 500 — 1000 мг.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.