Бывший тренер сборной России: канадцам нравится пройтись по городу и выпить по кружечке пива, но на чемпионате мира это запрещено

"На этом чемпионате нет звезд, и уровень турнира не слишком высокий. Такую слабую Канаду я еще ни разу не видел — передачи, решения, которые они принимают на площадке... В матче с Германией при игре пять на три они даже передачу не могли дать точно на клюшку. Но с точки зрения интриги это интресный турнир — очень много сенсаций. Кто угодно может победить.

В начале прошлой недели я бы поставил на россиян. Они хоть и проиграли словакам, но оказывали очень серьезное давление и больше бросали по воротам. Думаю, что второй матч у словаков они выиграли бы. Потом понравилась Швеция. Со швейцарцами они сыграли так, как все от них ждали, — быстрый комбанационный хоккей, броски. Если бы они так продолжили, у них были бы все шансы на золото.

Думаю, что большие страны не были готовы к турниру в "пузыре". Особенно канадцы и американцы, которым нравится пройтись вечером по городу, выпить по кружечке пива и на следующий день в хорошем настроении сыграть в хоккей. Здесь все это запрещено. Нет свободы действий и возможности насладиться атмосферой. На самом деле канадцы тремя поражениями в первых трех матчах плохо отрекламировали НХЛ" - сказал Витолиньш.

Четвертьфинал Россия - Канада состоится 3 июня в 20:10. Смотрите текстовую трансляцию на Rus.Delfi.ee.