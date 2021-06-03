Чемпионат мира по футзалу: жребий брошен!

Итак, жеребьёвка прошла в Каунасе 1 июня и разбила 24 команды на 6 групп. Вот ее результаты:

Группа A: Литва, Венесуэла, Казахстан, Коста-Рика;

Группа B: Россия, Узбекистан, Гватемала и Египет;

Группа C: Тайланд, Португалия, Марокко, Соломоновы Острова;

Группа D: Панама, Чехия, Вьетнам, Бразилия;

Группа E: Ангола, Япония, Парагвай, Испания;

Группа F: Аргентина, США, Сербия, Иран.



На первый взгляд, фаворитами своих групп являются действующие чемпионы мира – аргентинцы (F), двукратные чемпионы мира – сборная Испании (E), лучшая команда в мире со дня основания вида спорта – сборная Бразилии (D), чемпионы Европы – португальцы (С), вице-чемпионы мира, вторая команда в рейтинге ФИФА на сегодняшний день – сборная России (В), которая выступит на турнире под названием RFU (Russian Football Union) и наполовину бразильский Казахстан (А), который неизменно выходит в плей-офф крупнейших международных соревнований.

Однако где-то рядом с фаворитами притаились те, кто может «выстрелить» и стать настоящим открытием не только чемпионата мира, но и новой эры в развитии футзала на планете. Прежде всего, это Коста-Рика, Египет, Ангола и Иран. Вполне способны пошуметь в Литве японцы и американцы.

Что касается хозяев турнира – литовцев, то об их готовности можно будет судить после товарищеского турнира, который должен пройти в Йонаве в конце июня. Мы будем подробно освещать ход подготовки команд к самому важному соревнованию 2021 года, а пока напомним, что в плей-офф чемпионата мира выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа занявших третьи места.