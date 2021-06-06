Николай Дегтяренко: семейные врачи в осаде пациентов!

Однако при оценке расходов на здравоохранение выясняется любопытная вещь. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 г. Эстония заняла в рейтинге 92 место из 189, т.к. на здравоохранение было израсходовано лишь 6,4% ВВП страны. Однако рядом с Эстонией в списке стоит страна с высокими медицинскими технологиями — Израиль, расходы на здравоохранение в которой составляют 7,4% от ВВП. А Афганистан тратит на здоровье своих граждан более 10% ВВП, сохраняя при этом архаичную систему здравоохранения. Значит, доступность и качество медицинских услуг зависят не только от объёма выделяемых на них денежных средств, но и от эффективности их расходования.

Агентство Bloomberg оценило эффективность систем здравоохранения по таким параметрам, как средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчете на душу населения. По этому показателю Эстония заняла 32 место.

Так, эксперты NUMBEO (глобальной базы данных) оценили общее качество систем здравоохранения, оснащенность больниц оборудованием, профессиональный уровень врачей и прочего медицинского персонала, а также стоимость обслуживания в клиниках. В рейтинге 2020 г. по интегрированному показателю ”уровень медицины” Эстония получила 72,52 балла и заняла 21 место из 93. Неплохо, но и не так хорошо, как хотелось бы, потому что следом за Эстонией в рейтинге стоят Шри-Ланка и Мексика . А наша соседка Финляндия занимает 10 место.

Доступность и качество пакета социальных услуг, включая образование, социальное обеспечение и медицинское обслуживание, это индикатор благополучия любой страны. Почему? Потому что именно эти жизненно важные для каждого гражданина услуги в большой степени зависят от государства, которое является их основным поставщиком наряду с частными организациями. Давайте посмотрим, как выглядит Эстония в мировых рейтингах оценок уровня медицинского обслуживания и эффективности государственной системы здравоохранения.

При этом по готовности к эпидемиям и пандемии в 2019 г. Эстония заняла 29 место в рейтинге ВОЗ. Проверку на прочность Эстонии, как и всем странам, пришлось пройти в 2020 г. Пандемия коронавируса, конечно, всё изменила. Прежде всего, увеличились прямые траты на здравоохранение. В бюджете Эстонии на 2021 г. расходы на здравоохранение запланированы в размере 1,792 млрд евро, это почти 16% расходной части госбюджета. Из дополнительного бюджета выделено ещё 150 млн евро на борьбу с ковидом.

Но проблема с обузданием коронавирусом только обострила актуальность вопроса доступности плановой и экстренной медицинской помощи, не связанной с вирусными заболеваниями.

Ещё до эпохи ковида попасть на приём к семейному врачу было проблемой, связанной с многодневным ожиданием своей очереди. А получить направление к узкому специалисту было ещё сложнее, поскольку семейный врач фактически самостоятельно или совместно с коллегами центра семейных врачей распоряжается страховым бюджетом пациента и не особо заинтересован перенаправлять часть денег другим специалистам.

Кроме того, нормативная численность больных, прикреплённых к одному семейному врачу, очень сильно варьирует по регионам: где-то это 1000 пациентов, а где-то и более 2000. Справиться с таким количеством потенциальных пациентов сможет только робот-врач с искусственным интеллектом. Поэтому часто семейные врачи самостоятельно ограничивают списки, не всегда публикуя данные о наличии в них вакансий для новых пациентов.