FoxNews: если Байден не выскажет Путину позицию по поводу кибератак, исходящих из России, он не выполнит свой долг по защите США

Крис Бутера, глава отдела поиска потенциальных угроз Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), проинформировал, что количество программ-вымогателей ”продолжает расти, особенно в нашем государстве, местных органах власти”.

”Злоумышленники стали наглее, — сказал он во время онлайн-встречи в среду. — Они начали воровать данные и пытаться перехватывать платежи”.

”И я полагаю, что это будет продолжаться”, — поделился Бутера, добавив, что кибербезопасность является ”главным приоритетом” для правительства США.

Под атаки программ-вымогателей всё чаще попадает сфера интересов США: буквально на этой неделе была остановлена работа предприятий по производству мяса, сотрудничающих с крупнейшим в мире мясокомбинатом — бразильской компанией JBS.

Бутера отметил, что правительство не поощряет то, что компании платят выкуп киберпреступникам, однако сказал, что администрация ”понимает”, если частные фирмы с этим не соглашаются.