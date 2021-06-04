Харли Куинн в эстетике 70-х: блогер RusDelfi побывал на пресс-показе фильма "Круэлла"

А дополняют впечатления от кинокомикса ооооочень прозрачные параллели с Харли Куинн. Эмма Стоун и Марго Робби — в принципе актрисы одного типажа. Кроме того, фильм начинается с закадрового рассказа от первого лица — точно так же, как прошлогодние ”Хищные птицы”. И черт возьми, там даже есть один общий момент с драгоценностью, которая оказывается не там, где ей стоило бы оказаться (если не смотрели ”Хищных птиц”, то вспомните, например, ”Большой куш”).

Весь фильм меня не покидало ощущение, что я смотрю кинокомикс о битве злодея и героя… точнее, скорее антигероя. Только вместо суперсил у них талант к модельерству (такое слово есть?), а вместо драк — эпатирование публики

Да, кино не балует нас интересными сюжетными ходами, но, к его чести, откровенной тупости там тоже нет. Ну есть типичные голливудские чудесные совпадения, когда герои, связанные общим прошлым, СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО пересекаются в будущем.

В фильме есть несколько сюжетных поворотов, однако будьте уверены: они считываются в момент. Если вам приходит в голову мысль: ”Потом окажется, что…”, то будьте уверены: вы не ошибетесь.

Сперва краткие ощущения, для этого позволю себе процитировать другого блогера Сокола: ”Стиль превалирует над содержанием”. Это кино получилось ярким, эффектным, с потрясающими костюмами и прическами (!) и… с не самым захватывающим сюжетом.

На главную роль была утверждена Эмма Стоун, и она справляется с ней великолепно (хотя где Эмма Стоун вообще плохо играет?). Жаль, что кино не вышло лет на 10 раньше, ведь тогда бы идеальной актрисой на эту роль стала Хелена Бонем Картер. Ей бы даже гримироваться не пришлось.

Если вы вдруг не видели этот мультфильм или не самую удачную киноадаптацию девяностых с Глен Клоуз, то вот вам история вкратце: есть злодейка Круэлла ДеВилль, которая хочет выкрасть щенков далматинцев и сшить из их шкур шикарную шубу (так что зря героини советского мультфильма ”12 месяцев” ругали шубы на собачьем меху).

Кстати, закадровый рассказ я бы назвал самой бесполезной частью фильма. Во-первых, он совершенно не нужен сюжету — мы и так на экране видим, что рассказывает героиня. Никаких сложных душевных переживаний он не дает, нам просто пересказывают то, что мы и так понимаем по картинке. И более того, посреди фильма про закадр просто полностью забывают! Зачем он был нужен, я так и не понял.

Очень понравилась злодейка в исполнении Эммы Томпсон. Ей вообще хорошо удаются роли холодных взбалмошных женщин — в ”Спасти мистера Бэнкса” она играла подобный образ Памелы Трэверс (хоть там она была не злодейкой, а просто дамой с характером). Хороши и напарники Круэллы, и Марк Стронг отлично вписался в сюжет. Короче говоря, мискаста в фильме просто не было.

Ну а что понравилось даже больше костюмов и причесок, так это саундтрек. Действие фильма происходит в семидесятые, и нам выкатили целую россыпь рок-хитов того времени. Периодически я непроизвольно начинал качать головой и подпевать песням, даже иногда пропуская диалоги (кстати, круто, что пресс-показ сделали с оригинальной дорожкой, без дубляжа).

А главная беда ”Круэллы” — это даже не предсказуемый сюжет. Дело в том, что фильм получился слишком уж стерильным. Создатели словно пытались сделать ответ ”Джокеру” с Хоакином Фениксом (та же эпоха, та же история становления культового злодея, даже героиня вышла во многом похожей на Харли Куинн), но им не хватало смелости дожать образ до конца.