Поркуни — неизведанное место для отдыха: блогеры RusDelfi продолжают открывать Эстонию заново

"Хоть Поркуни и небольшая деревня, она достаточно старая: первое упоминание о ней относится к 1407 году. Сейчас тут всего проживает меньше 150 человек. Ну а раз мы сюда приехали, здесь есть что посмотреть. Первое место, которое мы тут увидели — это мыза. Мызный ансамбль Поркуни был построен на месте городища. Еще одна достопримечательность Поркуни — памятный камень Эрнсту Соколовскому. Именно он основал в 1866 году первую школу для глухих в Эстони в Вяндра, а позже она была переведена сюда — в Поркуни, — пишут авторы в описании к блогу.

Также стоит посетить музей плитняка Поркуни в замке Поркуни. После этого мы отправились по тропе энергии прогуляться по окрестностям. Тропа так называется, потому что прогулявшись всего 1,7 км, человек восстанавливает свои жизненные силы и чувствует себя отлично. Ну и самое живописное место здесь — это несомненно Озеро Поркуни".

Подробнее обо всех перечисленных местах смотрите в видео ниже.

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