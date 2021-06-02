В совет директоров "Роснефти" вошла Карин Кнайсль, с которой танцевал Путин. Чем она известна?

Акционеры "Роснефти" по итогам годового собрания в заочной форме утвердили дивиденды за 2020 год и новый состав совета директоров из 11 человек. В него вошли не только бывший президент BP Роберт Дадли, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, но и Кнайсль. Покинул совет экономист Олег Вьюгин.

Известность в России Кнайсль приобрела после того, как на ее свадьбе в 2018 году одним из гостей был Владимир Путин. Тогда 53-летняя министр вышла замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера. Путин поздравил молодоженов и станцевал с невестой.

Вместе с Путиным на свадьбу ездил государственный Кубанский казачий хор.

Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии в совет директоров "Роснефти" в начале марта этого года.

Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Она заняла пост в правительстве Себастьяна Курца по квоте Австрийской партии свободы, которая симпатизирует российским властям. В декабре 2016 года "Единая Россия" подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с этой партией.

Кнайсль знает больше семи языков, хорошо разбирается в Ближнем Востоке и неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада. Дипломатическую карьеру она начала в конце 1980-х, когда устроилась МИД Австрии.

Австрия — единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "В трудные времена необходимо поддерживать диалог", — говорила тогда Кнайсль.

В 2018 году Кнайсль также призывала к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке. "Нам нужно сотрудничать с Россией в Сирии, Йемене, Иране — в частности, по вопросам, касающимся ядерного соглашения с Ираном. Мы надеемся, что Россия сможет повлиять на Иран, особенно в том, что касается присутствия Ирана у границ Израиля в Сирии", — говорила она.