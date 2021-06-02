02.06.2021, 21:00
Павел Семенов проведет бой против непобедимого россиянина(9)
Foto: Karli Saul
4 июня в Санкт-Петербурге пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за чемпионский пояс WBA Gold между российским средневесом Федором Чудиновым (23-2) и южноафриканцем Рино Либенбергом (21-7).
В рамках вечера 36-летний маардуский средневес Павел Семенов (24-16) проведет бой против 24-летнего россиянина Павла Сосулина (4-0).
К предстоящему поединку Семенов подходит с серией из пяти поражений подряд. Последнюю победу маардуский боксер одержал в ноябре 2018 года в Таллинне над экс-чемпионом мира из Уганды Кассимом Оума (29-15).
Впрочем, солидная разница в возрасте и неудачная статистика последних поединков Семенова не пугает: "Бой в Петербурге пройдет в 8-раундовом формате. Настраиваюсь только на победу".