Пытается ли Путин монополизировать победу над нацистской Германией?

”На Берлин!”

”Можем повторить!”

”Спасибо деду за победу!”

Таковы самые популярные наклейки на машины в России, где День Победы — празднование 9 мая капитуляции нацистской Германии — стало почти религиозным мероприятием для всего народа.

Президент Владимир Путин совмещает празднование ”победы русских людей над фашизмом” и демонстрацию военной мощи и морального превосходства Москвы. И, видимо, стремится монополизировать победу над нацистской Германией, замалчивая роль, которую другие страны сыграли в победе над Адольфом Гитлером.

Миллионы людей отмечают День Победы, проходя маршем с портретами своих предков, участвовавших в войне, унесшей в СССР 27 миллионов жизней.

Школьников и малышей одевают в форму Второй мировой войны, они выступают на любительских концертах, возлагают цветы к памятникам павшим героям, а также едят ”солдатскую кашу” — гречку с мясными консервами.