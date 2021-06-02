Назван состав сборной России на чемпионат Европы по футболу

В окончательную заявку вошли 26 игроков, в том числе 4 легионера. Больше всех футболистов делегировал в сборную России "Зенит" - 6 человек.

Накануне российская команда провела контрольный матч в гостях с Польшей. Поединок завершился вничью - 1:1 (1:1). В составе россиян отличился защитник Вячеслав Караваев. Последний контрольный матч перед чемпионатом Европы Россия сыграет 5 июня дома с Болгарией.

Соперниками российской команды в групповом турнире чемпионата Европы будут Бельгия (12 июня Санкт-Петербург), Финляндия (16 июня Санкт-Петербург) и Дания (21 июня Копенгаген). В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из группы. Выйти в плей-офф имеет шанс и команда, занявшая третье место в группе.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. В маркетинговых целях турнир сохранил название Евро-2020.

Состав сборной России на чемпионат Европы

Вратари

1. Антон Шунин (Динамо Москва)

12. Юрий Дюпин (Рубин Казань)

16. Матвей Сафонов (Краснодар)

Защитники

2. Марио Фернандес (ЦСКА)

3. Игорь Дивеев (ЦСКА)

4. Вячеслав Караваев (Зенит)

5. Андрей Семенов (Ахмат)

13. Федор Кудряшов (Антальяспор Турция)

14. Георгий Джикия (Спартак)

18. Юрий Жирков (Зенит)

Полузащитники

6. Денис Черышев (Валенсия Испания)

7. Магомед Оздоев (Зенит)

8. Дмитрий Баринов (Локомотив)

11. Роман Зобнин (Спартак)

15. Алексей Миранчук (Аталанта Италия)

17. Александр Головин (Монако Франция)

19. Рифат Жемалетдинов (Локомотив)

20. Алексей Ионов (Краснодар)

21. Даниил Фомин (Динамо)

23. Далер Кузяев (Зенит)

24. Андрей Мостовой (Зенит)

25. Денис Макаров (Рубин)

26. Максим Мухин (ЦСКА)

Нападающие

9. Александр Соболев (Спартак)

10. Антон Заболотный (ЦСКА)

22. Артем Дзюба (Зенит)