ВИДЕО | Участник протестов в Минске пытался покончить с собой в зале суда

Как сообщает портал tut.by, это произошло, когда показания в качестве свидетеля по делу давал его отец.

"Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься," — сказал Латыпов, обращаясь к отцу, перед тем, как нанести себе повреждения.

Под "пресс-хатой" понимается создание невыносимых условий другими заключенными. Отец Латыпова позже заявил, что его сына c 11 апреля содержали в штрафном изоляторе вместе с людьми "с психическими особенностями", сообщает правозащитный центр "Весна".

Клетку, в которой находился Латыпов, смогли открыть не сразу, потому что у конвоиров не было ключей, сообщает "Наша нива". Когда дверь открыли, Латыпов был уже без сознания.

Политзаключенного вынесли из зала суда на носилках в сопровождении милиции и увезли.

Белорусская милиция пока сообщает лишь, что Латыпов — в больнице.

"Сегодня в зале суда сотрудники милиции оказали первую медицинскую помощь подсудимому 41-летнему мужчине, который причинил себе телесные повреждения. Сейчас он госпитализирован", — сказала российскому информационному агентству Sputnik официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Дело Латыпова

Степана Латыпова задержали в собственном дворе 15 сентября прошлого года. Он вышел с соседями защитить граффити с "диджеями перемен" — нанесенный на стену трансформаторной будки рисунок-плакат с изображением двух молодых людей, включивших в предвыборную пору песню Цоя "Мы ждем перемен" на организованном властями массовом мероприятии. Сами диджеи были приговорены к административному аресту и затем покинули Беларусь.

Двор, в котором задержали Латыпова, в Минске называют "Площадью перемен". 20 ноября 2020 года в нем был избит людьми в штатском активист Роман Бондаренко, который впоследствии скончался.

После задержания Латыпова силовики взломали дверь в его квартире, провели обыск.