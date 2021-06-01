К оппозиционеру Дмитрию Гудкову, его родственникам и соратникам пришли с обысками

"У меня на даче под Коломной обыск", - написал Гудков в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что обыски проводятся у начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего помощника, экс-председателя "Открытой России" Александра Соловьева.

По какому делу проводятся обыски, пока не известно. "Формального повода не знаю. Реальный ясен", - написал Гудков.

Позже адвокат экс-председателя "Открытой России" Соловьева Геннадий Федоров сообщил, что к нему пришли с обыском по делу о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 165 Уголовного кодекса) "якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015 - 2017 годах".

Соловьев находится в статусе свидетеля по этому делу, уточнил его адвокат.

Как уточнил в "Твиттере" экс-депутат Госдумы и отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков, на дачу под Коломной с обысками пришли сотрудники ОМОНа. Там на тот момент находились их родственники, у всех на данный момент выключены телефоны, добавил он.

Также Гудков-старший сообщил, что с обыском пришли в квартиру сестры его жены в Москве, а также в здание на улице Александра Солженицына в Таганском районе Москвы, где восемь лет назад располагался его офис.

Накануне полицейские задержали в аэропорту Пулково в Петербурге бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. По данным Би-би-си, он задержан в рамках уголовного дела по статье 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности нежелательной организации), которое было возбуждено 29 мая.

На прошлой неделе "Открытая Россия" объявила о прекращении своей деятельности и закрытии отделений в регионах. Как объяснял Би-би-си Пивоваров, это связано с планами властей ужесточить закон о нежелательных организациях, по которому ранее уже преследовались активисты "Открытой России", созданной Михаилом Ходорковским.

В 2017 году генпрокуратура включила в список нежелательных организаций OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"), но российское движение запрещено не было. Однако активистов движения начали привлекать к ответственности за участие в нем.