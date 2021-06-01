Как угон самолета в Беларуси перекроил карту Европы? Авиакомпании в ужасе!

Через три дня после инцидента, в ходе которого белорусские истребители сопроводили гражданский самолёт к месту посадки в столице, и после ареста оппозиционера Романа Протасевича и его русской спутницы Софии Сапеги, европейским авиакомпаниям официально запретили совершать полёты над воздушным пространством Беларуси.

В среду Управление безопасности полётов Европейского союза (EASA) выпустило директиву в виде информационного бюллетеня по безопасности, призывающую все авиакомпании, ”головные офисы которых находятся в каком-либо из государств-членов EASA”, избегать воздушного пространства Беларуси. Всем прочим авиакомпаниям, вне зависимости от их местоположения, было рекомендовано сделать то же самое.

Директива была выпущена на следующий день после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз ”закрывает воздушное пространство для самолётов из Беларуси”, призвав авиакомпании ЕС не летать над страной после продемонстрированных в воскресенье ”возмутительных действий”.