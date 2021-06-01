Проиграли, ну набейте вы им морду-то хотя бы! Блогер RusDelfi расстроен поражением "Торонто"

”Торонто” выдал один из самых унылых седьмых матчей. Полагаю, что с героями пятилетки надо прощаться. Марнера, Мэттьюза, в меньшей степени Нюландера — всех под нож. Эти трое оптимально попадают под рубрику под названием ”Да лучше бы на эти деньги!”

Ну, и так далее.

Самое тоскливое заключается в том, что команда не способна даже подраться. Проиграли и проиграли. Слушайте, ну набейте вы им морду-то хотя бы. Нет.

Из Кори Перри уже давно сыплется песок, он, по-моему, карьеру собирался завершать уже раз восемь, но именно он почему-то идет на пятак и не думает о том, что будет с остатками своей коленной чашечки.

Нет, я понимаю, что ”Торонто” должны были вывезти Торнтон и Спецца, но они, все же, пока еще сыроваты (Джо Торнтону — 41 год, Джейсону Спецца — 37 — RusDelfi).

Основная тройка звездочетов на пятачок не ходит вообще, в обороне отрабатывает крайне эпизодически, а единственный игрок в составе, который отдаленно напоминает персонажа под кубковый формат — это Зак Хаймен. Который год.

Отдельная боль — вратари. Играет Андерсен по 60 матчей в сезоне и потом в плей-офф не узнает близких — это плохо. Не играет Андерсен — это тоже плохо, ибо первый гол ”Монреаля” — ну это просто курам на смех.

Чего в очередной раз не хватило ”Торонто” для того, чтобы героически преодолеть первый раунд плей-офф? Всего понемножку.

В воротах не хватило Кертиса Джозефа, в обороне Юшкевича и Томаша Каберле, а в атаке не помешал бы Гарри Волк (зубами щёлк), а также катастрофически не хватало ярости Дарси Такера, рассудительности Сундина, стремительности Березина и пофигизма Доми.

Сегодня все они в состав не прошли.

Время переобуваться, а стало быть — ”Вегас”, вперед. Но судя по всему, и ему осталось недолго.

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