Футболист сборной Эстонии неожиданно остался без работы

В чемпионате Венгрии "Диошдьер" занял предпоследнее 11-е место и покинул высший дивизион национального первенства.

"В Венгрии своеобразные правила: если команда выбыла в первую лигу, то иностранцы в ней играть не могут", - так пояснил Пикк свой статус безработного футболиста.

По словам защитника, у него были в клубе определенные сложности. Его приглашал один тренер, а вскоре в команде появился другой специалист, который делал ставку на других игроков.

В настоящий момент агент футболиста подыскивает защитнику вариант трудоустройства, но ни одного конкретного предложения у него пока нет.

Воспитанник тартуского футбола вызван в состав сборной Эстонии для участия в Балтийском турнире. Стартовый поединок эстонская команда проведет 1 июня в гостях с Литвой.