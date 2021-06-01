Футбол
01.06.2021, 10:05

Футболист сборной Эстонии неожиданно остался без работы

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Мадис Калвет
Artur Pikk
Artur Pikk
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
28-летний футболист сборной Эстонии Артур Пикк минувшей зимой подписал контракт с венгерским клубом высшего дивизиона"Диошдьер". Срок соглашения был рассчитан до середины 2023 года, но уже к лету эстонский легионер остался без работы.

В чемпионате Венгрии "Диошдьер" занял предпоследнее 11-е место и покинул высший дивизион национального первенства.

"В Венгрии своеобразные правила: если команда выбыла в первую лигу, то иностранцы в ней играть не могут", - так пояснил Пикк свой статус безработного футболиста.

По словам защитника, у него были в клубе определенные сложности. Его приглашал один тренер, а вскоре в команде появился другой специалист, который делал ставку на других игроков.

В настоящий момент агент футболиста подыскивает защитнику вариант трудоустройства, но ни одного конкретного предложения у него пока нет.

Воспитанник тартуского футбола вызван в состав сборной Эстонии для участия в Балтийском турнире. Стартовый поединок эстонская команда проведет 1 июня в гостях с Литвой.

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