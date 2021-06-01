Бывший директор "Открытой России" снят с самолета в Петербурге

В аэропорту Санкт-Петербурга в понедельник, 31 мая, снят с рейса, вылетающего за границу, и задержан бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Об этом сам Пивоваров сообщил в своем телеграм-канале.

"После закрытия "Открытки" планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ. Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу "Росгвардии", зачем? Когда можно было просто позвонить", — написал Пивоваров.

По его словам, против него возбудили дело по 284.1 УК за сотрудничество с нежелательной организацией. Однако, пишет Пивоваров, "Открытая Россия" не является нежелательной организацией и к тому же была распущена 27 мая, еще до возбуждения дела 29 мая.

После допроса в Следственном комитете Пивоварова ждут обыски, а на следующий день его повезут в Краснодар. "Да, не такой отдых я планировал", — прокомментировал он ситуацию.

27 мая Пивоваров объявил о том, что "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. По его словам, все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано — "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной". — Ред. ), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", — говорится в заявлении Пивоварова.