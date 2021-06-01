Как блогерам в ЕС предлагали деньги за фейки о вакцине BioNTech/Pfizer

"Это странно". Такими словами начинается твит французского видеоблогера Лео Грассе. Ведущий популярного научного YouTube-канала Dirty Biology сообщил, что с ним связалось некое пиар-агентство и предложило за плату распространять фейковую информацию о вакцине BioNTech/Pfizer.

Агентство под названием Fazze, якобы находящееся в Лондоне, при этом выдвинуло блогеру два условия. Во-первых, Грассе должен был выдавать негативную информацию о вакцине за свое собственное мнение. "Скажите, что вы интересуетесь вакцинами и нашли эту информацию. (…) Поясните, что центральные СМИ игнорируют эту тему", — инструктировали блогера в мейле представители агентства.

Во-вторых, агентство указало, что оно является лишь посредником и отказалось называть имя заказчика. Лео Грассе, впрочем, не стал соглашаться на такое предложение и вместо этого опубликовал скриншоты электронных писем от Fazze в Twitter.

Информационная кампания против BioNTech/Pfizer

Как Грассе пояснил в одном из телеинтервью, он сразу решил, что не будет сотрудничать с сомнительным агентством. Во Франции, как и во многих других европейских странах, блогеры по закону обязаны соответствующим образом маркировать рекламу или спонсорский контент.

Однако прежде всего блогера смутила информация, которую он был бы обязан распространять. Представители агентства прислали ему таблицу с данными, происхождение которых невозможно проверить. В ней были приведены цифры, якобы свидетельствующие о более высоком уровне смертности среди привитых вакциной BioNTech/Pfizer, чем среди привитых вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Агентство Fazze пыталось завербовать и других блогеров

Вскоре выяснилось, что агентство Fazze связывалось и с другими блогерами и инфлюенсерами из Франции, Германии и даже Бразилии.

Аналогичное предложение, к примеру, получил немецкий блогер Мирко Дрочман (Mirko Drotschman) — ведущий одного из самых популярных научных каналов в YouTube с полуторамилионной аудиторией.