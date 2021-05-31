ЧМ: победа США над Германией обещает увлекательную развязку в группе B

Сборная США обыграла команду Германии со счетом 2:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды представляют группу В.

Шайбы забросили Джейсон Робертсон (39-я минута) и Колин Блэквелл (60). Робертсон набрал очки в пяти из шести игр турнира.

Команда США после шести встреч занимает второе место в таблице группы В, набрав 15 очков. Американцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, так как обыграли ранее идущих пятыми и шестыми соответственно команды Канады (5:1) и Латвии (4:2), в активе которых по девять баллов. Сборная Германии также с девятью очками идет четвертой.

В заключительном матче группового этапа сборная США 1 июня встретится с командой Италии, в тот же день сборная Германии сыграет с латвийцами, напоминает ТАСС.

Сборная Чехии в серии буллитов победила команду Дании со счетом 2:1. Команды выступают в группе А.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, в составе чешской команды шайбу забросил Доминик Кубалик (46-я минута), у датчан отличился Никлас Йенсен (4). На 65-й минуте овертайма ворота датчан поразил Филип Гронек, но шайба чеха была отменена из-за офсайда. По ходу серии буллитов обе команды сменили вратарей, для появившегося по ходу матча голкипера датчан Мадса Согорда данный матч стал первым за основную сборную. Победный буллит на счету Филипа Хытила.

Сборная Чехии после шести матчей занимает с 10 очками четвертое место в таблице группы А. Сборная Дании завершила групповой этап с девятью очками в семи матчах и на данный момент идет на пятом месте, потеряв шансы на выход в плей-офф.

В своем заключительном матче предварительного этапа чехи 1 июня встретятся с командой Словакии.