ФОТО | В Риге на официальный автомобиль чемпионата мира упало дерево

Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу поступил в 12.59, сообщила порталу Delfi представитель службы Агрита Витола. Упавшее дерево повредило две машины и электропровода. Движение транспорта от ул. Томсона до ул. К. Валдемара полностью перекрыли.

Вряд ли поврежденный автомобиль Škoda может поставить под угрозу ход чемпионата мира по хоккею в Риге — генеральный спонсор чемпионата передал организаторам 45 таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что генеральный спонсор чемпионата Škoda предоставит организаторам 45 электромобилей Enyaq iV. Впервые в истории чемпионатов мира весь автопарк состоит из электромобилей.

Организаторы и участники чемпионата выезжают на этих электромобилях на арены турнира, в места проживания и тренировок. На автомобилях изображены логотипы главного спонсора, Škoda Auto, и чемпионата мира 2021 года.