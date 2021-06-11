Нарвский гид поделился отрывком из своей неопубликованной книги

"В устье реки Нарва стоял огромной грузовой корабль. Это был один из тех кораблей, которые из Гунгербурга развозили древесину по всей Европе: Англию, Германию, Голландию.

Судно уже стояло под парами, готовое выйти из порта. По трапу левого борта стал спускается мужчина лет тридцати. На нём были широкие коричневые штаны, чёрная рубашка и куртка ”моряцкого” покроя с рядом серебристых пуговиц украшенных якорями. На голове у него была засаленная кепи непонятного цвета, повёрнутая козырьком вправо. В зубах была зажата папироса.

Мужчина спустился в лодку, которая ждала его внизу и стал медленно грести вёслами в сторону берега. ”Елизабеть” — можно было прочитать название судна на его борту. Моряк то и дело переставал грести и поднимая правую руку, поджимал губы, словно от сильной боли. У пристани он привязал лодку и задумчиво устремил взгляд голубых глаз в сторону корабля- из его трубы валил чёрный дым.

”Значит у меня есть час перед отплытием”- подумал он и быстро пошёл вверх по пригорку к большему деревянному зданию, которое казалось, было построено на скорую руку и выглядело неказисто. ”Корабельная контора”- прочитал мужчина надпись на двери и прошёл во внутрь здания. Вскоре он появился из двери снова зажимая что-то в руках.

Моряк зашёл за здание конторы и уселся на несколько старых ящиков, поставленных один на другой. Ящики использовались для перевозки рыбы и страшно воняли, хотя их, по-видимому уже давно не использовали. Достав из внутреннего кармана куртки карандаш, мужчина стал подписывать открытку, которую, по всей вероятности, купил в корабельной конторе.

”Здравствуйте!Вы обещали мне, что пришлёте адрес, когда уже будете на даче. Но я ничего не получил. О том, что происходит, прошу писать в Ревель. Корабельная контора, судно ”Елизабеть”. Г. Эйнмаа. Простите, что почерк плохой. У меня рука больная, так что рабочая теперь левая, от того письмо так плохо написано”