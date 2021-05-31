Добровольцы спасли почти 22 000 жаб, лягушек и тритонов, живущих в Эстонии

”Несмотря на необычную ситуацию, множество людей не посчитало трудным прийти поздним вечером на обочины дорог в разных регионах Эстонии, чтобы помочь одним из самых незащищенных и находящихся под угрозой животным — лягушкам, жабам и тритонам — безопасно пересечь проезжую часть. ”Это греет душу и подтверждает, что людям интересно и важно, что происходит в дикой природе. Большое спасибо всем добровольцам!”, — сказал руководитель инициативы ”Спасение лягушек” Хенри Тимуск.

Самый массовый период миграции земноводных длился с начала апреля по начало мая. Самая многочисленная миграция и спасение лягушек прошло в деревне Поркуни, в Ляэне-Вирумаа, где с помощью добровольцев от гибели на дороге было спасено 7001 земноводное. Следом шли спасённые лягушки в Пылтсамаа (6043), Астангу (2027), Раэ (1195) и Кауниссааре (965). В общей сложности были спасены лягушки в 29 местах по всей Эстонии. Всего спасли 20055 обыкновенных жаб, 1334 травяные лягушки, 344 остромордых лягушки, 134 обыкновенных тритона, 21 прудовую лягушку, 2 съедобных лягушки и 1 чесночницу обыкновенную. Больше информации о результатах кампании ”Спасение лягушек” можно найти здесь.

В дополнение к акции по спасению лягушек Эстонский Фонд природы сделал предложение о кратковременном закрытии участков дорог, находящихся в самых крупных миграционных коридорах земноводных. Это самый лучший способ защитить земноводных на пути миграции. Благодаря отзывчивости самоуправлений, были временно закрыты участки дорог в Тарту на улице Ихасте, в Таллинне на улице Астангу и в деревне Поркуни на улице Вийнавабрику.