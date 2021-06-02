Успешная эстонская компания
02.06.2021, 12:47

TAБЛИЦА | Эстонские предприятия с безупречным бэкграундом Постоянно дополняется

 
Creditinfo
Кредитный рейтинг – это разработанная на основе международных стандартов и адаптированная к рынку Эстонии надежная и объективная оценка, которая базируется на глубоком анализе финансовых, экономических и платежных традиций предприятия. Посмотрите, какие эстонские фирмы с безупречным бэкграундом в этом году отмечены сертификатами «Успешное предприятие Эстонии 2021» (Edukas Eesti Ettevõte 2021) и «Успешное предприятие Эстонии 2017–2021» (Edukas Eesti Ettevõte 2017–2021). Также читайте о том, как кризис, обусловленный чрезвычайной ситуацией, может влиять на рейтинги.

Сертификат «Успешное предприятие Эстонии» с 2006 года могут размещать на почетном месте на стене своего офиса фирмы, чье экономическое положение согласно рейтингу Creditinfo имеет оценку «превосходно» (ААА), «очень хорошо» (АА) или «хорошо» (А). Сертификат акцептируется как на отечественном рынке, так и заграницей.

Кликнув на название предприятия, вы можете перейти на его сайт. Нажав на «Посмотреть», можно также изучить бэкграунд предприятия в E-Krediidiinfo. Если вы хотите следить за действиями предприятий с тем, чтобы принимать наиболее мудрые бизнес-решения, активируйте услугу мониторинга предприятий, чтобы знать о любых важных изменениях уже на следующий день.

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С 2018 года Creditinfo Eesti отмечает эксклюзивными сертификатами также те предприятия Эстонии, которые добиваются стабильно высокого кредитного рейтинга А-группы в течение пяти хозяйственных лет. В 2021 году столь высокий рейтинг имеют лишь 2,7 % Эстонии.

Кликнув на название предприятия, вы можете перейти на его сайт. Нажав на «Посмотреть», можно также изучить бэкграунд предприятия в E-Krediidiinfo. Если вы хотите следить за действиями предприятий с тем, чтобы принимать наиболее мудрые бизнес-решения, активируйте услугу мониторинга предприятий, чтобы знать о любых важных изменениях уже на следующий день.