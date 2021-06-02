TAБЛИЦА | Эстонские предприятия с безупречным бэкграундом Постоянно дополняется

Сертификат «Успешное предприятие Эстонии» с 2006 года могут размещать на почетном месте на стене своего офиса фирмы, чье экономическое положение согласно рейтингу Creditinfo имеет оценку «превосходно» (ААА), «очень хорошо» (АА) или «хорошо» (А). Сертификат акцептируется как на отечественном рынке, так и заграницей.

Кликнув на название предприятия, вы можете перейти на его сайт. Нажав на «Посмотреть», можно также изучить бэкграунд предприятия в E-Krediidiinfo. Если вы хотите следить за действиями предприятий с тем, чтобы принимать наиболее мудрые бизнес-решения, активируйте услугу мониторинга предприятий, чтобы знать о любых важных изменениях уже на следующий день.

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С 2018 года Creditinfo Eesti отмечает эксклюзивными сертификатами также те предприятия Эстонии, которые добиваются стабильно высокого кредитного рейтинга А-группы в течение пяти хозяйственных лет. В 2021 году столь высокий рейтинг имеют лишь 2,7 % Эстонии.

Кликнув на название предприятия, вы можете перейти на его сайт. Нажав на «Посмотреть», можно также изучить бэкграунд предприятия в E-Krediidiinfo. Если вы хотите следить за действиями предприятий с тем, чтобы принимать наиболее мудрые бизнес-решения, активируйте услугу мониторинга предприятий, чтобы знать о любых важных изменениях уже на следующий день.