"Путин ненавидит и вас": кто и как украл данные соратников Навального

Эта история еще и про предательство. Про то, как один конкретный человек, работавший раньше вместе с нами, продал за относительно небольшую сумму вас всех. Личным решением, непосредственно своими руками сделал так, что десятки человек потеряли работу. Перестали иметь возможность кормить свои семьи и платить по счетам.

После митингов власть включила машину преследования участников митинга: административные аресты и штрафы, посещения полицейскими, проблемы на работе и учебе. К нам обратилось 34 человека в связи с увольнениями из бюджетных организаций. В СМИ информация об угрозах увольнения сотен людей.

Когда Алексея Навального незаконно арестовали, мы сделали сайт ”Свободу Навальному”, на котором вы оставляли свои электронные почты, для того чтобы скоординированно выйти в определенный день на митинги против незаконного ареста.

Эта история не только про очередной виток путинских репрессий против нас, Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Мы для них враги, все понятно. Но теперь решили бороться и с вами — людьми, которые виноваты только в том, что им не нравится несменяемая власть, и которые заступились за незаконно посаженного человека в то время, когда он болел, голодал и не получал помощи. Путин ненавидит и вас.

Мы задолжали вам несколько вещей, дорогие читатели. Во-первых, извинения за то, что из-за нашей ошибки, нашего недосмотра и неосмотрительности была украдена имейл база наших сторонников. Извините нас. Мы сделаем все, чтобы такого никогда не повторилось. А во-вторых, конечно же, расследование о том кто, когда и почему совершил это преступление.

Мы приступили к разбору произошедшего со всей основательностью.

Первое, что надо сделать для поиска вора, когда у вас что-то украли, — понять откуда украли и как. К счастью, между кражей чего-то через интернет и кражей кошелька на рынке есть большая разница. Когда воруют через интернет, то остаётся куча цифровых следов, которые невозможно удалить. Особенно если вор ваш достаточно глупый. И мы начали смотреть, какие улики у нас есть.

Первая улика, которую надо исследовать, — это, конечно, сами украденные данные. Это только адрес электронной почты и время.

А самого главного мы не видим — не видим домашних адресов людей, которые регистрировались на нашем сайте. Единственная причина, по которой они не опубликованы (согласитесь, это было бы куда большим уроном), — это просто отсутствие этих данных у воров. Не было у них никаких ваших домашних адресов. Запомним это.

Теперь про время, это вторая колонка, которую мы видим в слитых данных. Мы это время не узнаем — у нас вообще таких данных нет и никогда не было. Ничего на нашем сайте в указанное время не происходило. Мы записывали время регистрации человека на сайте, и это не оно. Время, указанное в сливе, — на несколько часов позже, у многих пользователей оно отличается с точностью до минут. Что это может быть? Мы разобрались.