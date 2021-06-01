Начинается купальный сезон. Не забудьте эти четыре важных правила безопасности!

”С точки зрения несчастий на воде, этот год был печальным — за последние пять месяцев утонули 17 человек, и это ещё до купального сезона, из них семеро были рыбаками”, — говорит эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. В этом году люди тонули из-за того, что поскальзывались и споткнувшись падали в воду, несчастья на воде происходили и на водных транспортных средствах. Также причиной утопления было чрезмерное употребление алкоголя и беспечность. Из 17 утонувших у восьмерых было алкогольное опьянение или подозрение на алкогольное опьянение.

”Роковым может стать и небольшое количество алкоголя. Употребивший алкоголь человек быстрее устаёт, а его рефлексы работают медленнее. Также нередки случаи, когда в алкогольном опьянении человек не может адекватно оценить свои навыки плавания. Будет достаточно лишь нескольких мелких совпадений и поход в воду станет последним”, — подчеркнул Виркала.

Идти купаться стоит в знакомом месте. Если вы решите купаться в незнакомом для вас месте, то заранее разузнайте про его особенности. Конечно, плавать нужно вместе с друзьями или близкими, чтобы проследить друг за другом и при необходимости позвать на помощь. ”Особенно внимательно у воды нужно следить за детьми, так как они чувствуют опасность гораздо меньше, чем взрослые. Поэтому детям нужно рассказать и об опасностях, связанных с водой”, — напомнил Микко Виркала родителям. Идя купаться нельзя переоценивать свои возможности. Надёжнее всего купаться на той глубине, где ноги достают до дна.