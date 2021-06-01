Начинается купальный сезон. Не забудьте эти четыре важных правила безопасности!
”С точки зрения несчастий на воде, этот год был печальным — за последние пять месяцев утонули 17 человек, и это ещё до купального сезона, из них семеро были рыбаками”, — говорит эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. В этом году люди тонули из-за того, что поскальзывались и споткнувшись падали в воду, несчастья на воде происходили и на водных транспортных средствах. Также причиной утопления было чрезмерное употребление алкоголя и беспечность. Из 17 утонувших у восьмерых было алкогольное опьянение или подозрение на алкогольное опьянение.
”Роковым может стать и небольшое количество алкоголя. Употребивший алкоголь человек быстрее устаёт, а его рефлексы работают медленнее. Также нередки случаи, когда в алкогольном опьянении человек не может адекватно оценить свои навыки плавания. Будет достаточно лишь нескольких мелких совпадений и поход в воду станет последним”, — подчеркнул Виркала.
Идти купаться стоит в знакомом месте. Если вы решите купаться в незнакомом для вас месте, то заранее разузнайте про его особенности. Конечно, плавать нужно вместе с друзьями или близкими, чтобы проследить друг за другом и при необходимости позвать на помощь. ”Особенно внимательно у воды нужно следить за детьми, так как они чувствуют опасность гораздо меньше, чем взрослые. Поэтому детям нужно рассказать и об опасностях, связанных с водой”, — напомнил Микко Виркала родителям. Идя купаться нельзя переоценивать свои возможности. Надёжнее всего купаться на той глубине, где ноги достают до дна.
Перед купальным сезоном Спасательный департамент проверил информационные стенды на самых популярных местах для купания. Из 715 инфо-стендов 104 были повреждены. В 60 случаях была сломана табличка с информацией, в 58 случаях — повреждены или отсутствовали спасательные средства, в 30 случаях стенд был перевернут, сломан или подожжен. В полном порядке оказались 611 инфо-стендов. Спасательный департамент заменит сломанные информационные таблички, а задача владельца стенда — позаботиться о том, чтобы спасательные принадлежности были в порядке и на месте.
”На инфо-стендах должны быть все необходимые спасательные средства для того, чтобы в случае несчастья, нуждающемуся в помощи можно было бы помочь как можно быстрее, и при этом не подвергать себя опасности. На стенде можно найти информацию и руководство, а также спасательные принадлежности. Нужно помнить, что отсутствие спасательного круга может стоить чьей-то жизни. Каждый стенд пронумерован, чтобы в случае беды Центр тревоги мог понять, где произошло происшествие, и быстрее отправить помощь. Поэтому очень важно, чтобы к купальному сезону на стендах и под рукой были все необходимые средства для спасения на воде”, — объяснил Виркала.
Для того, чтобы обратить внимание купающихся на безопасность, в этом году в 200 наиболее опасных местах для купания будут установлены дополнительные информационные таблички, чтобы привлечь внимание к несчастным случаям на воде, вызванным чрезмерным употреблением алкоголя.
Идя купаться стоит помнить о простых мерах предосторожности:
- Купание и алкоголь — несовместимы. Также опасно легкое опьянение или состояние похмелья. В состоянии алкогольного опьянения человек быстро устает, возникают проблемы с кровеносной системой, может наступить быстрое переохлаждение, приток крови к конечностям может резко сократиться.
- Присматривайте за родными и близкими. Идите купаться с друзьями или членами семьи. Так, в случае опасности, вы сможете быстро позвать на помощь. За детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов.
- Не советуем прыгать в воду в незнакомом месте. Под водой могут быть и камни, и различные предметы, при ударе о которые может наступить смерть или человек может остаться инвалидом. Безопаснее всего плавать на официальных пляжах, где о безопасности отдыхающих заботятся специально обученные спасатели. Многим нравится приватность, поэтому люди часто предпочитают отдыхать не только на общественных пляжах, но также и в более тихих местах как карьеры, озера и пруды. В таких местах людей обычно меньше, а вода теплее. К сожалению, находясь в таких местах очень сложно позвать кого-то на помощь, если с вами приключилось несчастье.
- Ни детям, ни взрослым не рекомендуется заплывать далеко, так как может произойти непредвиденное. Помните, что на мелководье, в случае спазма мышц или других проблем со здоровьем, риск утонуть гораздо меньше.