Очень долгий ковид. Четыре версии происхождения посткоронавирусного синдрома (ПКС) и его самые опасные последствия

Сначала так начал пахнуть болгарский перец, потом зловонием от него "заразились" другие продукты — мясо, птица, цветная капуста, — но самое неприятное произошло, когда ровно с таким же отвращением москвичка начала воспринимать запахи человеческого тела — причем как своего, так и чужого.

Полина решила, что выздоровела окончательно, но ее радость по этому поводу продлилась недолго: буквально через пару недель с обонянием вновь стали происходить странные вещи. Привычные ароматы начали один за другим превращаться в крайне неприятный запах, который сама Полина описывает как "компостная яма, такие забродившие гнилые овощи".

Температура не спадала три с лишним недели. За это время Полина дважды успела сдать тест: первый вновь показал у нее в организме присутствие вируса, второй пришел уже "чистым". Примерно тогда же вернулась в норму и температура — а вот общая слабость и повышенная утомляемость затянулись после официального выздоровления еще на месяц. Пропавшие запахи вернулись еще позже — уже к Новому году.

Обоняние у Полины пропало на следующий день, уже после постановки диагноза, когда с утра она "пошла нюхать горчицу и ее не почувствовала". Но в целом, по ее словам, "болезнь протекала очень спокойно — без больших температур и каких-либо осложнений: просто я была очень слабая, и температура у меня держалась примерно 37,2".

Москвичка Полина Т. переболела Covid-19 осенью прошлого года. В сентябре, когда появились первые слабые симптомы, она приняла их за обычную простуду и решила пару дней отлежаться — но на всякий случай заказала тест на коронавирус — и тот дал положительный результат.

Русская служба Би-би-си рассказывает, какие версии кажутся ученым на сегодняшний день наиболее правдоподобными, и пытается ответить на вопрос, что ждет пациентов, некоторые из которых не могут выздороветь уже больше года.

Ученые и врачи разных специальностей сообща пытаются понять, как и почему у 10-15% инфицированных коронавирус перерастает в "долгий ковид" (врачи называют его ПКС — "постковидный синдром") — болезнь, у которой еще нет ни формального определения, ни устоявшегося названия. В США уже звучат призывы приравнять ее к инвалидности.

Национальный институт здоровья Великобритании предлагает считать пост-ковидным синдромом "признаки и симптомы, появляющиеся в ходе или после инфекции, течение которой укладывается в клиническую картину Covid-19, и продолжающиеся более 12 недель, если их нельзя объяснить другим, альтернативным диагнозом".

Все это — достаточно редкие, но тоже встречающиеся симптомы "долгого ковида", которые проявляются у разных пациентов очень индивидуально и отличаются удивительным разнообразием.

Помимо утомляемости (один их самых распространенных симптомов), за прошедшие с начала болезни 14 месяцев Эшли потеряла почти все волосы; кожа на руках стала гиперчувствительной, как после ожога, а ногти расшатались и потемнели.

Твит опубликован в декабре прошлого года, хотя коронавирус Эшли перенесла еще в марте, в самом начале эпидемии, и официально вылечилась еще в апреле 2020-го. Только вот симптомы болезни никуда не ушли и по сей день — разве что слегка ослабли.

"Сегодня утром я в 255-й раз проснулась с ослепляющей головной болью: картинка расплывается перед глазами, так что почти ничего не видно. В горло как будто натолкали битого стекла, а грудную клетку скрутило так, что перехватывает дыхание…"

Впрочем, бывает и так, что после "выздоровления" от Covid-19 у пациента остается целый букет симптомов, подпадающих под описание ПКС. Вот, например, как описывала свое состояние Эшли Николь, 35-летняя адвокат из Альберты.

История Полины — случай хоть и не самый распространенный, но далеко не уникальный. Нарушение обоняния — один из симптомов "долгого ковида", теперь уже хорошо известный врачам и подробно описанный в научной литературе. Неприятно, конечно, но не смертельно — и даже есть надежда на полное излечение.

Так продолжается и по сей день, и никаких улучшений не наблюдается — хотя с января прошло уже четыре месяца, а тесты перестали определять наличие в организме Полины вируса еще в середине октября, то есть семь с лишним месяцев назад.

Ее слова подтверждает статистика. По данным Национальной статистической службы Великобритании, почти у каждого седьмого пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19 симптомы коронавируса растягиваются по меньшей мере на три месяца.

Пока что, по словам Марии Ван Керкхов, совершенно очевидно одно: "Это на самом деле опасный вирус […] Даже если человек перенес ковид относительно легко и достаточно быстро выздоровел от самой болезни, она может иметь крайне неприятные долгосрочные последствия".

И вот в этом вопросе позиция ВОЗ однозначна. "Мы знаем, что это реальная проблема, — заверила Ван Керкхов корреспондента Би-би-си. — Мы знаем, что ПКС поражает самые разные органы. Сейчас мы пытаемся организовать систематический сбор данных, чтобы на их основе разработать протоколы лечения, протоколы реабилитации, чтобы любой человек, где бы в мире он ни находился, мог получить необходимую ему помощь".

"ПКС поражает самые разные органы, так что проблема это явно междисциплинарная", — соглашается главный технический специалист ВОЗ по борьбе с пандемией Covid-19 Мария Ван Керкхов. По словам Марии, на протяжении последнего года она встречалась со множеством пациентов, которые жаловались на сильно затянувшуюся болезнь и просили ВОЗ хотя бы публично признать, что ПКС реален — что синдром существует на самом деле, а не является плодом воображения самих переболевших.

Однако еще год назад ученые выяснили: стоит новому вирусу проникнуть из носоглотки в кровь, он быстро разносится по всему телу и "бьет" по наиболее уязвимым органам. Доказано, что SARS -CoV-2 способен нарушать работу нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем и так далее.

Поскольку передается Covid-19 преимущественно воздушно-капельным путем, мы привыкли считать его респираторным заболеванием: попав в организм через нос или рот, вирус поражает верхние дыхательные пути, а затем "спускается" в легкие.

Список таких "признаков и симптомов" уже несколько месяцев пытается составить ВОЗ , но это куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Учитывая, что к марту текущего года число подтвержденных случаев заражения по всему миру перевалило за 110 млн, можно предположить, что на сегодняшний день в той или иной степени признаки и симптомы "долгого ковида" могут испытывать по меньшей мере около 15 млн человек.

Учитывая проблемы с подсчетом и тестированием на вирус в разных странах и на разных этапах пандемии, эта цифра может быть и выше. В одной только Великобритании к концу февраля текущего года почти 500 тыс. человек жаловались на то, что не могут избавиться от симптомов ПКС уже на протяжении как минимум шести месяцев. А ведь в эти полмиллиона по определению не входят пациенты второй волны, начавшейся в стране в октябре.

Фрэнсис Коллинз, возглавляющий Национальные институты здоровья США, выступая в Конгрессе в конце апреля, оценил число американцев, у которых Covid-19 уже спровоцировал хронические проблемы со здоровьем, на уровне 3 млн человек. "Это представляет для здоровья нации такую огромную проблему, что ее сложно переоценить", — заявил он.

При этом эксперты обращают особое внимание на интересный факт: подавляющее большинство больных, у которых развивается пост-ковидный синдром (90%), до заражения не имели сопутствующих хронических заболеваний, обычно осложняющих инфекцию, и перенесли сам Covid-19 в относительно легкой форме — а если даже и обращались к врачу, госпитализация им не потребовалась. Так что они никак не ожидали, что через пару месяцев вирус вновь напомнит о себе.

В основном на несколько месяцев симптомы Covid-19 затягиваются у относительно молодых пациентов (средний возраст людей с признаками ПКС — 40 лет), причем женщин среди них значительно больше, чем мужчин (70-80%).

Туман в голове

Так что же это за симптомы — есть ли хотя бы их примерный список? И да и нет. Большинство авторитетных исследований, прошедших проверку научным сообществом, недостаточно масштабны и описывают в лучшем случае сотню пациентов с ПКС.