ВИДЕО | Замок Лоде и тропа здоровья Мариметса: куда отправиться с семьей на выходные?

"Замок Лоде — средневековый замок. Это одновременно так и не совсем так. Тут действительно с 13 века существовал замок известный также под именем Лоде. Но за свою долгую историю в качестве оборонительного сооружения, а потом — поместья, где время от времени вспыхивали бунты, замок пережил много реконструкций. И вот этот средневековый облик, который мы сейчас наблюдаем, замку вернули после революции 1905 г., когда он был полностью сожжен повстанцами — пишет автор в описании к видео.

Болото Мариметса — самое старое болото западной Эстонии, оно образовалось здесь 7500-7800 лет назад. Максимальная толщина торфяника здесь достигает 8.5 метров, а в среднем она 4.5 метра".

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