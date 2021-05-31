ВИДЕО | Россия отправила Швецию домой, победив в серии буллитов

Команду Олимпийского комитета России (такое название носит сборная из-за допингового скандала) перед игрой усилили защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, что усложнило и без того непростую задачу "Тре Крунур". Однако на 9-й минуте матча счет открыл форвард сборной Швеции Йеспер Фрёден. Эта шайба стала единственной в первом периоде.

В начале второго периода российские хоккеисты организовали мощное давление на ворота соперника, однако не сумели воплотить его хотя бы в одну заброшенную шайбу. Концовка периода осталась за шведами, но и им не удалось огорчить вратаря соперников.

За 8 минут до конца 3-го периода россияне усилиями Слепышева и Барабанова забросили две шайбы подряд с интервалом в 12 секунд и вышли вперед.

Однако вскоре Олофссон сравнял счет и подарил шведам надежду на благоприятный исход.

Россия — Швеция — 2:2 (0:1, 0:0, 2:1, 3:2 в серии буллитов)

31 мая, 20.15, ”Олимпийский спортивный центр”

0:1 — 8 Фреден (Линдберг, Кемпе)

1:1 - 52 Слепышев (Орлов)

2:1 - 52 Барабанов (Тарасенко, Нестеров)

2:2 - 55 Олофссон (Селлгрен, Лундстрем)

Россия победила по буллитам 3:2. Решающий штрафной бросок реализовал Владимир Тарасенко.

Шведы набрали 10 очков после 7 матчей. У команды Чехии, которая обыграла по буллитам сборную Дании (1:1 в основное время), также 10 очков, однако есть преимущество в очном противостоянии со шведами. Таким образом, сборная Швеции покидает турнир, впервые в истории не попав в восьмерку сильнейших.