ВИДЕО | Россия отправила Швецию домой, победив в серии буллитов(42)
Команду Олимпийского комитета России (такое название носит сборная из-за допингового скандала) перед игрой усилили защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, что усложнило и без того непростую задачу "Тре Крунур". Однако на 9-й минуте матча счет открыл форвард сборной Швеции Йеспер Фрёден. Эта шайба стала единственной в первом периоде.
В начале второго периода российские хоккеисты организовали мощное давление на ворота соперника, однако не сумели воплотить его хотя бы в одну заброшенную шайбу. Концовка периода осталась за шведами, но и им не удалось огорчить вратаря соперников.
За 8 минут до конца 3-го периода россияне усилиями Слепышева и Барабанова забросили две шайбы подряд с интервалом в 12 секунд и вышли вперед.
Однако вскоре Олофссон сравнял счет и подарил шведам надежду на благоприятный исход.
Россия — Швеция — 2:2 (0:1, 0:0, 2:1, 3:2 в серии буллитов)
31 мая, 20.15, ”Олимпийский спортивный центр”
0:1 — 8 Фреден (Линдберг, Кемпе)
1:1 - 52 Слепышев (Орлов)
2:1 - 52 Барабанов (Тарасенко, Нестеров)
2:2 - 55 Олофссон (Селлгрен, Лундстрем)
Россия победила по буллитам 3:2. Решающий штрафной бросок реализовал Владимир Тарасенко.
Шведы набрали 10 очков после 7 матчей. У команды Чехии, которая обыграла по буллитам сборную Дании (1:1 в основное время), также 10 очков, однако есть преимущество в очном противостоянии со шведами. Таким образом, сборная Швеции покидает турнир, впервые в истории не попав в восьмерку сильнейших.
Сборная США, благодаря великолепной игре вратаря Кэла Петерсона, отстоявшего на ноль, обыграла команду Германии 2:0. Немецкая команда потерпела третье поражение подряд после трех побед на старте турнира.
На данный момент в группе B сразу трех сборных одинаковое количество очков.
Команды Германии (4-е место), Канады (5-е место) и Латвии (6-е место) набрали по 9 баллов после 6 матчей. Всем осталось провести по одной игре на групповом этапе.
1 июня сборные Германии и Латвии проведут очный матч, а Канада встретится с Финляндией.
Также в группе B сегодня играли Норвегия и Казахстан. Скандинавы выиграли 3:1. Казахстан остался на 3-м месте в группе, однако завтра его могут обогнать победитель матча Германия - Латвия, а также сборная Канады в случае победы над Финляндией.
Чемпионат мира
Группа А
Чехия — Дания — 1:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
31 мая, 16.15, ”Олимпийский спортивный центр”
0:1 — 3 Йенсен (Лауридсен, Олесен)
1:1 — 45 Кубалик (Хитил, Врана)
Чехия победила по буллитам.
Группа В
США — Германия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
31 мая, 16.15, ”Арена-Рига”
1:0 — 38 Робертсон (Донато, Гарланд)
2:0 — 59 Блэкуэлл (Робинсон)
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Группа A
1. Россия — 14 (6), 2. Швейцария — 12 (6 игр), 3. Словакия — 12 (6), 4. Чехия — 10 (6), 5. Швеция — 10 (7), 6. Дания — 9 (7), 7. Великобритания — 4 (6), 8. Беларусь — 4 (6).
Группа B
1. Финляндия — 15 (6), 2. США — 15 (6), 3. Казахстан — 10 (7), 4. Германия — 9 (6), 5. Латвия — 9 (6), 6. Канада — 9 (6), 7. Норвегия — 8 (6), 8. Италия — 0 (6).