Российскому хоккеисту предложили контракт на 64 млн долларов. Он пока раздумывает

Его зарплата превысит 8 миллионов долларов за сезон. Однако агент 24-летнего россиянина, Пол Теофанос, считает, что его клиенту стоит заключить краткосрочное соглашение.

В июле 2020 года Капризов заключил контракт с ”Миннесотой”. Договор был подписан на два года.

В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за ”Миннесоту”, забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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