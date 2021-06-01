01.06.2021, 12:40
Российскому хоккеисту предложили контракт на 64 млн долларов. Он пока раздумывает(8)
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
”Миннесота” уже предложила новый контракт нападающему Кириллу Капризову. По информации The Athletic, россиянин может заключить соглашение на 8 лет (максимально разрешенный срок).
Его зарплата превысит 8 миллионов долларов за сезон. Однако агент 24-летнего россиянина, Пол Теофанос, считает, что его клиенту стоит заключить краткосрочное соглашение.
В июле 2020 года Капризов заключил контракт с ”Миннесотой”. Договор был подписан на два года.
В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за ”Миннесоту”, забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
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