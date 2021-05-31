Украинского тренера пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Что произошло?





Игроки ”Миная” вышли на матч с ”Шахтером” на 30 минут позже запланированного срока. Они сидели в раздевалке и не хотели выходить на поле. Существуют две возможные причины: задержки по зарплате в клубе и непредвиденный поток ставок на их игру. По слухам, кэфы на хозяев перед матчем резко повысились, а самой ходовой ставкой стал тотал больше 3.5 голов. В итоге ”Шахтёр” уверенно разгромил соперника со счётом 4:0, пробив тотал на 81-й минуте.

Пока не удалось выяснить, что произошло на самом деле. Но для ”Миная” поражение оказалось решающим — после матча команда потеряла шансы сохранить прописку в чемпионате Украины.

Это не первый случай, когда Севидов подозревался в договорняках. Футбольный клуб ”Сумы” попался на нечестных матчах и прекратил своё существование по ”просьбе” УАФ. К слову, Севидов тогда работал помощником главного тренера команды и ему удалось избежать наказания.

Во второй раз тренер не обошелся без санкций. Апелляционный комитет доказал вину специалиста и вынес решение — пожизненное отстранение от футбола и любой деятельности, связанной с ним.

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