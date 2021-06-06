Хит-парад самых высоких зданий Таллинна: блогеры показали пять столичных "высоток"

№5

Пятерку высочайших объектов нашего города замыкает отель Radisson, который открылся в 2001 году. Его высота составляет 105 метров, здесь разместилось 280 номеров и около 25 этажей.

№4

Совсем рядом с отелем Radisson, на улице Маакри, расположилась башня Маакри. Высота этого офисного центра — 110 метров, что дает ему право разместиться на четвертой строчке нашего хит-парада.

№3

Если же пройтись еще немного по Тартускому шоссе в сторону аэропорта, то мы выйдем к Swissotel. Его высота составляет 116 метров, что делает его самым высоким отелем в странах Балтии. Гостиница была открыта в 2007 году, здесь 238 номеров и 30 этажей. В августе 2018 года здесь останавливались футболисты мадридских клубов Реал и Атлетико в связи с игрой за Суперкубок УЕФА на таллиннской арене А. Ле Кок.

№2

На втором месте с показателем ~124 метра разместилась легендарная церковь Олевисте. Многие знают, что в свое время этот храм был самым высоким зданием Европы. Церковь святого Олафа несколько раз горела, ее высота менялась, но это не мешает ей оставаться самой высокой церковью в странах Балтии.

№1

Самую высокую строчку нашего хит-парада занимает Таллиннская телебашня. Ее высота — 314 метров. Как известно, построена она было к Олимпиаде-80. В 1991 году ее пытались штурмовать путчисты, но она продолжает стоять и работать по назначению, а также принимать гостей и экстремалов со всего мира.

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