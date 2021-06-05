"Ничего не ем, но не худею": фитнес-тренер Юлия Смоли разбирается в причинах такого досадного явления(5)
Да, есть ряд заболеваний, которые могут тормозить процесс похудения. Такие как
- инсулинорезистентность
- гормональные сбои
- аутоиммунный тиреоидит (кстати, есть у меня)
- метаболический синдром
- заболевания надпочечников.
Поэтому своих подопечных я сначала отправляю сдать анализы. И если там все в порядке, все сводится к одному: балансу поступления и траты калорий.
Людям свойственно недооценивать, сколько они едят, и переоценивать, сколько двигаются.
При анализе питания я часто слышу — я ничего не ем. За этим обычно стоит:
- 5 кофе с молоком и сахаром (400 калорий)
- любовь к кулинарии (готовлю и пробую, конечно же) (200 калорий)
- ⁃на выходные бутылочка (две) винца (800 калорий)
- а что, сыр к вину разве нельзя? (300 калорий)
- орешки (ну там всего то их было штук 30) (300 калорий)
- только чай с конфеткой (пару раз в день) — 150 калорий
- я всего то салатик цезарь на обед ела (700 калорий с соусом)
Путем легкого подсчета выходит примерно дневная норма калорий для женщины.
Когда же я спрашиваю — а сколько шагов ходишь в сутки в среднем, мне говорят — 10000. Залезаем в программу здоровье, анализируем — в среднем в день выходит 3000 максимум
Понимаете, о чем я?
Если вы здоровы, то вы просто едите больше, чем тратите… точка
Что делать?
Начать считать и записывать все, что кладете в рот в течение дня.
Не старайся опираться на программу MyFitnessPal только. Там очень много продуктов внесены неправильно. Нужно проверять калорийность продуктов, я рекомендую использовать calorizator.ru.
Если ты относишь себя к людям ”ничего не ем, но не худею” и анализы у тебя в порядке — тебе придется вплотную заняться питанием и начать считать калории. Других вариантов нет. Увы.
Итак:
- анализируем своём питание 7 дней. Записываем все. Считаем калории
- высчитываем свою норму калорий в калькуляторе.
Если калорий, которые вы едите, оказалось больше высчитанной нормы, уменьшаем потребление (едим меньше) и двигаемся столько же. Если же вы едите примерно как вышло по норме — добавляем движение. Плюс 7000 шагов в сутки сделают своё дело.
Как видите все просто. Главное — перестать обманывать себя и винить генетику и свою какую то уникальность.
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