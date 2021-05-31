Расследование: военная разведка Дании позволяла американским спецслужбам прослушивать Меркель

Агентство национальной безопасности (АНБ) — подразделение Минобороны в составе разведсообщества США — использовало сотрудничество со Службой военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) для перехвата информации по датским подводным коммуникационным кабелям с целью шпионажа за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel). Это следует из секретного внутреннего расследования FE под кодовым названием "Операция Дунхаммер" (Operation Dunhammer — "Операция Рогоз").

Расследование проводилось втайне от АНБ рабочей группой FE с участием четырех хакеров и аналитиков, которые изучали специфику взаимодействия датско-американских профильных служб. Выводы рабочей группы опубликовала в воскресенье, 30 мая, датская общественная телерадиокомпания DR в сотрудничестве со шведской телевещательной организацией SVT, норвежским вещателем NRK, германскими Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской Le Monde.

Forsvarets Efterretningstjeneste lod USA spionere mod Angela Merkel, franske, norske og svenske toppolitikere gennem danske internetkabler https://t.co/Y670lj8fPi pic.twitter.com/QJBbfMySrv — DR Nyheder (@DRNyheder) May 30, 2021

По сведениям журналистов, АНБ следило за Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его бытность главой МИД ФРГ, а также кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) — Пером Штайнбрюком (Peer Steinbrück).

Секретный отчет был подготовлен в 2015 году

Выводы рабочей группы FE охватывают период с 2012 по 2014 годы и были обобщены в секретном отчете под названием Dunhammer, который был передан руководству датской разведслужбы в 2015 году.

За несколько месяцев журналисты DR провели несколько встреч с девятью различными источниками, все из которых имели доступ к секретной информации FE и независимо друг от друга подтвердили публикуемые сведения.

Меркель осведомлена о расследовании