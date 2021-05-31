Организованная дезинформация и манипуляция в Facebook: Украина — один из эпицентров, РФ на первом месте

О чем идет речь?

В последние годы Facebook очень чувствительно относится и активно борется против организованных кампаний, направленных на искажение общественного дискурса в соцсетях в интересах тех или иных сторон. Особенно эта борьба усилилась после президентских выборов в США 2016 года, когда было установлено вмешательство России в избирательную кампанию, в том числе посредством деятельности тысяч аккаунтов российских ботов в соцсетях под видом американских пользователей.

Нынешний отчет Facebook охватывает период последних четырех лет. Всего за это время компания обнаружила более 150 операций влияния (influence operations, IO) в более чем полсотни стран мира. Вообще Facebook определяет "операцию влияния" как "скоординированные усилия для манипулирования или искажения общественных дебатов для достижения стратегической цели". Как отмечают в компании, такие операции нарушают ее политику, направленную против скоординированного недостоверного поведения (Coordinated Inauthentic Behavior, CIB) в соцсетях.

Украина как субъект и объект манипулирования

По данным Facebook, за последние четыре года Украина оказалась на пятом месте по количеству сетей, которые осуществляли с территории страны такие скоординированные недостоверные действия, то есть, говоря другими словами, манипулировали мнением простых пользователей соцсетей и дезинформировали их. Всего было выявлено восемь таких сетей в Украине. Больше Facebook обнаружил их только в России (27), Иране (23), Мьянме (9) и США (9).

Если же, например, сравнить характер таких сетей в России и Украине, то сразу бросается в глаза различие в нем. Ведь в РФ источником большинства таких сетей была так называемая "ольгинская фабрика троллей" ("Агентство интернет-исследований"), которую связывают с близким к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, а также российские спецслужбы. В то же время, согласно докладу, в Украине организаторами сетей чаще всего становились PR и рекламные агентства или политические партии.