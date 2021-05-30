ВИДЕО | В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим. Тяжело ранена девочка

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", — сказал собеседник агентства.

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов. Сейчас на место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", — добавил источник. Он не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения.

Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуировал. Территория вокруг дома была оцеплена. В 20.38 поступило сообщение о задержании стрелка.

"Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты", - сказал собеседник ТАСС.

"В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - сообщили в Следственном комитете РФ.

Стрелявший оказал сопротивление, активно стреляя в бойцов СОБР.

"В ходе спецоперации по задержанию подозреваемый оказывал вооруженное сопротивление и активно стрелял в офицеров штурмовой группы СОБР Росгвардии", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что все выстрелы на себя приняли бронещиты. Никто из спецназа Росгвардии не пострадал.

Источник также отметил, что сами бойцы не производили выстрелов, и задержанный не получил никаких ранений или травм.