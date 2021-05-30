Швейцария уничтожила Беларусь. Шансов на выход в плей-офф у белорусов больше нет

В составе победителей шайбы забросили Кристоф Бертши (1-я минута), Жоэль Вермин (19 и 53), Свен Андригетто (22), Грегори Хофманн (33) и Фабрис Герцог (58). Ворота швейцарской команды защищал Леонардо Дженони, передает ТАСС.

Сборная Швейцарии набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. В заключительной встрече группового этапа швейцарцы 1 июня встретятся с командой Великобритании.

Команда Белоруссии с четырьмя очками занимает последнее, восьмое место в группе и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Последний раз белорусские хоккеисты играли в плей-офф на чемпионате мира 2015 года, где в четвертьфинале проиграли канадцам со счетом 0:9. По итогам мирового первенства 2018 года сборная Белоруссии покинула элитный дивизион чемпионата мира, но спустя год сумела вернуться. В заключительном матче нынешнего турнира белорусы 1 июня сыграют со сборной России.

Сборная Канады со счетом 7:1 победила команду Италии. Команды выступают в группе B.

В составе победителей шайбы забросили Коул Перфетти (3-я минута), Эндрю Манжипан (9, 35), Трой Стечер (12), Адам Хенрик (12), Максим Комтуа (38) и Брэндон Пирри (56). У итальянцев отличился Анджело Мичели (31).

Сборная Канады одержала третью победу подряд после трех поражений на старте турнира. Канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы B. В заключительной встрече группового этапа команда Канады 1 июня сыграет с финнами.

Итальянцы потерпели шестое поражение в основное время и не набрали очков на турнире. Команда лишилась шансов подняться с последнего места в группе. В заключительной встрече итальянские хоккеисты 1 июня сыграют с командой США.

Сегодня в 20.15 стартуют игры Финляндия — Латвия и Швеция — Словакия. Мы предложим вам онлайн-трансляцию матча хозяев.