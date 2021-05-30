30.05.2021, 15:01
В Беларуси задержали главного редактора новостного портала
Andres Putting
Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота задержан в Гродно, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"В Гродно задержан главный редактор "Hrodna.life" Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста", — сказано в сообщении.
На сайте портала Hrodna.life уточняется, что к дому журналиста подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.
Сообщается, что Шота работал ранее на белорусском портале tut.by, ряд сотрудников которого задержаны.
В марте в Гродно суд рассматривал дело в отношении главного редактора Hrodna.life, его признали виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовали, напоминает ТАСС.
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