30.05.2021, 14:49
Стрельба в Майами: погибли двое, ранены более 20 человек(1)
"Я нахожусь на месте еще одного целенаправленного и трусливого акта насилия с применением огнестрельного оружия, в результате которого получили огнестрельные ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались", — написал на своей странице в Twitter начальник полиции Майами Альфредо Рамирес.
Сообщается, что люди находились на улице возле места, арендованного для проведения концерта, в момент, когда неизвестные открыли огонь. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.
Точное число жертв и пострадавших уточняется. Известно также, что полиция разыскивает белый внедорожник, на котором предположительно прибыли стрелявшие, передает ТАСС.