Стрельба в Майами: погибли двое, ранены более 20 человек

"Я нахожусь на месте еще одного целенаправленного и трусливого акта насилия с применением огнестрельного оружия, в результате которого получили огнестрельные ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались", — написал на своей странице в Twitter начальник полиции Майами Альфредо Рамирес.