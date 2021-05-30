ЧМ: финны выиграли у хозяев на последних секундах овертайма. Шведы одержали спасительную победу

Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, и обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Команды выступают в группе В.

В составе победителей шайбы забросили Саку Мяэналанен (4-я минута), Ииро Пакаринен (36) и Антон Лунделл (65). У проигравших дублем отметился Мартиньш Дзиеркалс (19, 54).

Сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков, команда обеспечила себе участие в плей-офф. Благодаря победе финнов вторым четвертьфиналистом турнира стала команда США, которая занимает второе место с 12 очками. Латвийские хоккеисты набрали девять очков и занимают пятую строчку, сохраняя теоретические шансы на выход из группы.

В заключительном матче предварительного этапа финны сыграют с канадцами, а сборная Латвии - с командой Германии. Обе встречи пройдут 1 июня.

Сборная Швеции со счетом 3:1 выиграла у команды Словакии. Команды выступают в группе А.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Сёренсен (31-я минута), Виктор Олофссон (52) и Исак Лундстрём (60). У проигравших отличился Петер Цегларик (20).

Сборная Швеции набрала девять очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. У словаков осталось 12 очков, они располагаются на третьей позиции. Лидируют в группе А швейцарцы, второе место занимают россияне, у обеих команд по 12 очков. В заключительном матче группового этапа шведы 31 мая сыграют со сборной России, а команда Словакии 1 июня встретится с чехами.

В случае поражения от словаков сборная Швеции потеряла бы шансы на выход в плей-офф турнира, отмечает ТАСС.