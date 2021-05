СМИ: британская разведка считает утечку COVID-19 из лаборатории правдоподобной

Как отмечает The Sunday Times, информация появилась на фоне жалоб ученых на то, что им не давали говорить о вероятности утечки вируса из лаборатории. Старший научный сотрудник Атлантического совета, советник Всемирной организации здравоохранения по редактированию генома человека Джейми Метцль отметил, что ученых, которые придерживались версии лабораторного происхождения COVID-19 называли сторонниками теории заговора.

The Sunday Times отмечает, что информация о переоценке возможности лабораторной утечки появилась после публикации в СМИ информации о том, что не менее трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года. Кроме того, газета The New York Times накануне сообщила, что у американской разведки есть данные о происхождении вируса.