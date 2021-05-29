Эстонская школьница за 15 секунд выиграла схватку за бронзу у украинки

В поединке за бронзовую медаль ей противостояла на ковре украинка Анастасия Штурмак. Схватка получилась скоротечной: эстонская спортсменка победила соперницу за 15 секунд - 10:0.

В прошлом году воспитанница борцовского клуба "Юхан" выиграла чемпионат Эстонии по сумо во взрослом разряде.

Ранее на международном турнире среди кадетов в Румынии бронзовые награды завоевали Артур Еремеев и Оливер Грауэн.