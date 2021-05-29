29.05.2021, 20:10
Эстонская школьница за 15 секунд выиграла схватку за бронзу у украинки(11)
Foto: Eesti Maadlusliit
На чемпионате Европы по борьбе среди школьников, который проходит в Софии, успешно выступила 14-летняя Лизетте Ботткер (весовая категория до 54 кг).
В поединке за бронзовую медаль ей противостояла на ковре украинка Анастасия Штурмак. Схватка получилась скоротечной: эстонская спортсменка победила соперницу за 15 секунд - 10:0.
В прошлом году воспитанница борцовского клуба "Юхан" выиграла чемпионат Эстонии по сумо во взрослом разряде.
Ранее на международном турнире среди кадетов в Румынии бронзовые награды завоевали Артур Еремеев и Оливер Грауэн.